Скутов Сидор Андреевич
Место рожденияд. Стриганцы, Витебская губерния
Дата рожденияПо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855
Отец: Скутов Андрей
Мать: Скутова Анастасия
Рождение ребёнка
По 1862
Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Скутов Александр Сидорович
Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Скутова) Марина
Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Скутова) Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?
Смерть
Неизвестно