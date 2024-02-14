Скутова (Голубцова) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Голубцова) Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Голубцов Кирилл Васильевич

Мать: Голубцова (Скутова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутов Александр Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутов Александр Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Иван

Отец ребёнка: Скутов Александр Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутов Александр Власович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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