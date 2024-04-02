Фёдор Матвеев
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1784
МК-1783-1790 записи о рождении нет ИВ-1785 Фёдора нет === ИВ-1790 Федор 6 ИВ-1792 Федор 7 ИВ-1797 Федор 13 ИВ-1805 Федор 21 ИВ-1810 Федор 26 Поручитель!!! МК-1811 Кто именно венчаны 16.08.1811 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
25.11.1816
Дочь: Первая Дочь Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
МК-1816 У кого кто родился 25/26.11.1816 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева жена Катерина Николаева родила дочь Екатерину, которая молитвована священником Иаково... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
МК-1818 У кого кто родился 18/19.10.1818 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева жена Катерина Николаева родила сына Иакова, которой молитвован священником Иаковом Пе... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1820
Дочь: Меланья Фёдорова
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
МК-1820 У кого кто родился 29/30.12.1820 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева жена Катерина Николаева родила дочь Меланию, которая молитвована священником Иаковом ... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1823
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
МК-1823 У кого кто родился 12/14.01.1823 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева жена Екатерина Николаева родила дочь Татиану, которая молитвована св... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1824
Сын: --- Фёдоров
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
Следующая страница после страницы с записью о рождении отсутствует МК-1824 У кого кто родился 22/23.11.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева... Кто восприемн... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Вторая Дочь Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
МК-1831 Кто имянно померли. 20.01.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфиева дочь Екатерина Оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1827
Дочь: Устина Фёдорова
Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Николаева
МК-1827 У кого кто родился 01/01.10.1827 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева жена Екатерина Николаева родила дочь Устинью, которая молитвована священником Иаковом... Показать все
Бракосочетание
17.01.1832
МК-1832 Когда и кто именно венчаны. 17.01.1832 Семнатцатаго числа той же волости деревни Икорникова крестьянин вдовец Федор Матфиев, с девкою той же волости деревни Киселкина поступившаго в военную сл... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1832
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Вторая Жена Васса Иванова
МК-1832 У кого кто родился 18/20.11.1832 Осмнатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфиева и законной его жены Вассы Ивановой родился сын Михаил Молитвовал, имя нарек... Показать все
Смерть
Неизвестно