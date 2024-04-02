Вторая Дочь Екатерина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти20.01.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фёдор Матвеев
МК-1831 Кто имянно померли. 20.01.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфиева дочь Екатерина Оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1831
МК-1831 Кто имянно померли. 20.01.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфиева дочь Екатерина Оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все