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Вторая Дочь Екатерина Фёдорова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.01.1831

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фёдор Матвеев

Мать: Первая Жена Екатерина Николаева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно померли. 20.01.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфиева дочь Екатерина Оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.01.1831
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно померли. 20.01.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфиева дочь Екатерина Оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ив... Показать все

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