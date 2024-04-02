--- Фёдоров
Место рождения
Дата рождения22.11.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1824
Отец: Фёдор Матвеев
Следующая страница после страницы с записью о рождении отсутствует МК-1824 У кого кто родился 22/23.11.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева... Кто восприемн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно