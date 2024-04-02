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--- Фёдоров

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.11.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1824

Отец: Фёдор Матвеев

Мать: Первая Жена Екатерина Николаева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Следующая страница после страницы с записью о рождении отсутствует МК-1824 У кого кто родился 22/23.11.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфеева... Кто восприемн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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