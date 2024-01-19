Мой Примак Матвей Денисов
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти10.08.1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1758
Отец: Мой Денис Игнатьев
Мать: не указана
ПРИМАК СТАРОЕ ФИТЮКОВО ИВ-1790 Зять их Матвей Денисов 33 МК-1795 У кого кто родился 11/11.03.1795 Деревни Икорникова крестьянина Матвея Денисова жена Авдотья Арефьева родила сына Алексея, которой ... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Сын: Степан Матвеев
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
ИВ-1790 Степан 10 ИВ-1797 Степан 16 ИВ-1800 Стефан 19 ИВ-1805 Степана нет
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
ИВ-1790 Иван 8 ИВ-1797 Иван 15 ИВ-1800 Ивана нет
Рождение ребёнка
1784
Сын: Фёдор Матвеев
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
ИВ-1790 Федор 6 ИВ-1797 Федор 13 ИВ-1805 Федор 21 ИВ-1810 Федор 26 ИВ-1815 Федор 31 МК-1816 У кого кто родился 25/26.11.1816 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Федора Матфее... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
ИВ-1790 Овдотья 4 ИВ-1797 Овдотья 11 ИВ-1805 Овдотья 18 ИВ-1810 Евдокии нет
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
ИВ-1790 Натальи нет ИВ-1797 Наталья 8 ИВ-1805 Наталья 14 ИВ-1810 Наталья 19 ИВ-1815 Наталья 24 ИВ-1818 Натальи нет
Рождение ребёнка
11.03.1795
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
МК-1795 У кого кто родился 11/11.03.1795 Деревни Икорникова крестьянина Матвея Денисова жена Авдотья Арефьева родила сына Алексея, которой крещен того же числа Восприемником был Старова Фатекова крес... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1797
Сын: Мой Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Моя Первая Дочь Евдокия Арефьева
МК-1797 У кого кто родился 06/08.07.1797 Деревни Икорникова у крестьянина Матфея Денисова жена Евдокия Арефьева родила сына Михаила, которой крещен 8го числа Восприемником был Старова Фатекова кресть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1819
МК-1819 10.08.1819 Того же уезда и вотчины деревни Икорникова крестьянин Матвей Денисов, оной умершей погребен священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивановым Лета 61 Какой болезнею Неизвес... Показать все