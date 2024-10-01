Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти14.01.1913 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Хрулёв Александр Иванович
Мать: не указана
Сын: Оботуров Александр Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Николай Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Василий Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Дочь: Гурьянова (Оботурова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Николай Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Дочь: Оботурова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Дочь: Оботурова Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Василий Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Сын: Оботуров Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич
Дочь: Оботурова София (Софья) Ивановна
Отец ребёнка: Оботуров Иван Тимофеевич