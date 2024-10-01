Оботуров Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Оботуров Александр Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Николай Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Василий Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Дочь: Гурьянова (Оботурова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Николай Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Дочь: Оботурова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Дочь: Оботурова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Василий Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Сын: Оботуров Феодосий Иванович
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна
Дочь: Оботурова София (Софья) Ивановна
Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна