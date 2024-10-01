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Оботуров Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1854 ст.

Отец: Оботуров Тимофей Федорович

Мать: Оботурова Александра Григорьевна

Бракосочетание
25.10.1878 ст.

Жена: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.

Сын: Оботуров Александр Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Рождение ребёнка
21.11.1880 ст.

Сын: Оботуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Рождение ребёнка
15.01.1882 ст.

Сын: Оботуров Василий Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.01.1883 ст.

Сын: Оботуров Иван Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.

Дочь: Гурьянова (Оботурова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.02.1887 ст.

Сын: Оботуров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.07.1888 ст.

Сын: Оботуров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.10.1889 ст.

Сын: Оботуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Рождение ребёнка
16.03.1891 ст.

Дочь: Оботурова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.

Сын: Оботуров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Оботурова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.03.1896 ст.

Сын: Оботуров Василий Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1897 ст.

Сын: Оботуров Феодосий Иванович

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Дочь: Оботурова София (Софья) Ивановна

Мать ребёнка: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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