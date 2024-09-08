Оботуров Тимофей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти09.12.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Оботуров Феодор Федорович
Мать: Оботурова Наталья
Дочь: Оботурова Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Дочь: Оботурова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Дочь: Оботурова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Дочь: Оботурова Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Сын: Оботуров Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Сын: Оботуров Диомид Тимофеевич
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Дочь: Оботурова Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Дочь: Оботурова Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна
Сын: Оботуров Симеон Тимофеевич
Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна