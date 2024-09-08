Оботуров Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОботуров Тимофей Федорович

Оботуров Тимофей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.12.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Оботуров Феодор Федорович

Мать: Оботурова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оботурова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Оботурова Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Оботурова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
01.05.1849 ст.

Дочь: Оботурова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
07.07.1850 ст.

Дочь: Оботурова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оботуров Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
12.04.1854 ст.

Сын: Оботуров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
15.08.1857 ст.

Сын: Оботуров Диомид Тимофеевич

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Оботурова Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.05.1864 ст.

Дочь: Оботурова Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.05.1864 ст.

Сын: Оботуров Симеон Тимофеевич

Мать ребёнка: Оботурова Александра Григорьевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
09.12.1874 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.