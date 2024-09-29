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Оботуров Феодор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

01.01.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Федор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оботурова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Оботурова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оботурова Наталья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Оботурова Екатерина (Катерина) Федоровна

Мать ребёнка: Оботурова Наталья

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.12.1814 ст.

Дочь: Оботурова Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Оботурова Наталья

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Оботуров Василий Федорович

Мать ребёнка: Оботурова Наталья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Оботуров Семен Федорович

Мать ребёнка: Оботурова Наталья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Оботуров Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Оботурова Наталья

Смерть
01.01.1851 ст.
Говорово, Вологодский район, Северный край

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