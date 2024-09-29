Оботуров Феодор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти01.01.1851 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Федор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оботурова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Оботурова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оботурова Наталья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Оботурова Екатерина (Катерина) Федоровна
Мать ребёнка: Оботурова Наталья
Рождение ребёнка
01.12.1814 ст.
Дочь: Оботурова Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Оботурова Наталья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Оботуров Василий Федорович
Мать ребёнка: Оботурова Наталья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Оботурова Наталья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Оботуров Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Оботурова Наталья
Смерть
01.01.1851 ст.