Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иоанн Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семен Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Оботуров Феодор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно