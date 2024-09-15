Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осип Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иоанн Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Оботуров Феодор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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