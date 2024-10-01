Оботуров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879 ст.
Бракосочетание
11.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.
Дочь: Оботурова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Оботурова Александра Александровна
Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Дочь: Оботурова Мария Александровна
Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна
Рождение ребёнка
26.08.1909 ст.
Сын: Оботуров Феодосий Александрович
Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна
Рождение ребёнка
12.03.1916 ст.
Сын: Оботуров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна
Смерть
Неизвестно