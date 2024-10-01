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Оботуров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879 ст.

Отец: Оботуров Иван Тимофеевич

Мать: Оботурова (Хрулёва) Аполлинария Александровна

Бракосочетание
11.11.1902 ст.

Жена: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.

Дочь: Оботурова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Оботурова Александра Александровна

Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Дочь: Оботурова Мария Александровна

Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.08.1909 ст.

Сын: Оботуров Феодосий Александрович

Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.03.1916 ст.

Сын: Оботуров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Оботурова (Мизгирева) Юлия Егоровна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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