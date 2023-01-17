Америкова Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Америков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Америков Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Америков Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Америков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Америков Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Америков Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Америков Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно