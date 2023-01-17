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Америкова Елена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Америков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Америков Василий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Америков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Америков Василий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Америков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Америков Василий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Америков Василий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Америков Василий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Америков Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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