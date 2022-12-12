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Америков Василий Петров

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Америков Петр Ефимов

Мать: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Америков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Америков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Америков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Америкова Елена Петрова

Смерть
Неизвестно
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