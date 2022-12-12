Америков Василий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Америков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Америков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Америкова Елена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Америкова Елена Петрова
Смерть
Неизвестно