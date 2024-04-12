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Саватнеев Саватней Алдиярович

Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алдияр Ванюхов

Мать: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Саватнеев Янгыбай Саватнеевич

Мать ребёнка: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Сын: Саватнеев Иркабай Саватнеевич

Мать ребёнка: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Саватнеев Иркун Саватнеевич

Мать ребёнка: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Саватнеев Ирмулла ( Ярулла) Саватнеевич

Мать ребёнка: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Саватнеев Симулла Саватнеевич

Мать ребёнка: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Саватнеева Кызбике (Херхи) Саватнеевна

Мать ребёнка: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варпинес

Смерть
Неизвестно
Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
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