Саватнеев Саватней Алдиярович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алдияр Ванюхов
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Саватнеев Янгыбай Саватнеевич
Мать ребёнка: Варпинес
Рождение ребёнка
1867
Сын: Саватнеев Иркабай Саватнеевич
Мать ребёнка: Варпинес
Рождение ребёнка
1875
Сын: Саватнеев Иркун Саватнеевич
Мать ребёнка: Варпинес
Рождение ребёнка
1878
Сын: Саватнеев Ирмулла ( Ярулла) Саватнеевич
Мать ребёнка: Варпинес
Рождение ребёнка
1881
Сын: Саватнеев Симулла Саватнеевич
Мать ребёнка: Варпинес
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Саватнеева Кызбике (Херхи) Саватнеевна
Мать ребёнка: Варпинес
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варпинес
Смерть
Неизвестно