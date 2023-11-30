Саватнеев Ирмулла ( Ярулла) Саватнеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти19.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Саватнеев Саватней Алдиярович
Мать: Варпинес
Рождение ребёнка
1904
Сын: Саватнеев Сайфулла Яруллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Саватнеев Минулла Яруллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1920
Сын: Саватнеев Калимулла Яруллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фомина Миньямал Ярулловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.07.1969