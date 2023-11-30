Саватнеев Ирмулла ( Ярулла) Саватнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саватнеев Ирмулла ( Ярулла) Саватнеевич

Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Дата смерти

19.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Саватнеев Саватней Алдиярович

Мать: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Сын: Саватнеев Сайфулла Яруллович

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Саватнеев Минулла Яруллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1920

Сын: Саватнеев Калимулла Яруллович

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фомина Миньямал Ярулловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.07.1969
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