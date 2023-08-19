Саватнеев Симулла Саватнеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Саватнеев Саватней Алдиярович
Мать: Варпинес
Рождение ребёнка
1914
Сын: Саватнеев Тимургалей Симулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Назия Симуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Саватнеев Денислам Симуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Хазиза Симуловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно