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Саватнеев Симулла Саватнеевич

Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Саватнеев Саватней Алдиярович

Мать: Варпинес

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Саватнеев Тимургалей Симулович

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Назия Симуловна

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Саватнеев Денислам Симуллович

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Хазиза Симуловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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