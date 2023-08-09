Алдияр Ванюхов
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ванюха Ванюкович
Мать: Мирлея
Место жительства
До 1807
Место жительства
После 1807
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Тяляшь Алдияровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Таудияр Алдиярович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Саватнеев Саватней Алдиярович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Саиял Алдиярович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно