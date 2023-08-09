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Алдияр Ванюхов

Место рождения

Новое Ильмово

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ванюха Ванюкович

Мать: Мирлея

Место жительства
До 1807
Место жительства
После 1807
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Тяляшь Алдияровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Таудияр Алдиярович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Саватнеев Саватней Алдиярович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Саиял Алдиярович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно