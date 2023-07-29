Саватнеева Кызбике (Херхи) Саватнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Саватнеев Саватней Алдиярович
Мать: Варпинес
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кунакбике Сидуловна
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Максимова Софья Сидуловна
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Зириклы
Рождение ребёнка
1913
Сын: Митюков Мухамет Сидулович
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Рождение ребёнка
08.01.1918
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Халие Сидуловна
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Минисса Сидуловна
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кульниса Сидуловна
Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович
Смерть
1962