Саватнеева Кызбике (Херхи) Саватнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саватнеева Кызбике (Херхи) Саватнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Саватнеев Саватней Алдиярович

Мать: Варпинес

Бракосочетание
Около 1904

Муж: Митюков Сидул Митюкович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кунакбике Сидуловна

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Максимова Софья Сидуловна

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы
Рождение ребёнка
1913

Сын: Митюков Мухамет Сидулович

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1918

Сын: Митюков Борис Сидулович

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Халие Сидуловна

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Минисса Сидуловна

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кульниса Сидуловна

Отец ребёнка: Митюков Сидул Митюкович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1962