Леуткина Евгения Киреева
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леуткин Абрам Иванов
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Леуткина Матрена Абрамова
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Леуткина Арина Абрамова
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Леуткин Иван Абрамов
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Леуткин Агап Абрамов
Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно