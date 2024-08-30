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Леуткина Евгения Киреева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леуткин Абрам Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Леуткин Фотей Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Леуткин Дмитрий Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Леуткин Гаврил Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Леуткина Матрена Абрамова

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Леуткин Козьма Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Леуткина Арина Абрамова

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Леуткин Василий Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Леуткин Иван Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Леуткин Агап Абрамов

Отец ребёнка: Леуткин Абрам Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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