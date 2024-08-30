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Леуткин Фотей Абрамов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Леуткин Абрам Иванов

Мать: Леуткина Евгения Киреева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Леуткин Гаврила Фотиев

Мать ребёнка: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Леуткин Кирилл Фотиев

Мать ребёнка: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.

Сын: Леуткин Иван Фотиев

Мать ребёнка: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1853 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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