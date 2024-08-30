Леуткин Фотей Абрамов
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Леуткин Абрам Иванов
Мать: Леуткина Евгения Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.
Сын: Леуткин Иван Фотиев
Мать ребёнка: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова
Смерть
1853 ст.