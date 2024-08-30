Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Артемов Самойла Артемова

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леуткин Фотей Абрамов

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Леуткин Гаврила Фотиев

Отец ребёнка: Леуткин Фотей Абрамов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Леуткин Кирилл Фотиев

Отец ребёнка: Леуткин Фотей Абрамов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.

Сын: Леуткин Иван Фотиев

Отец ребёнка: Леуткин Фотей Абрамов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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