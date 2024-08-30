Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Артемов Самойла Артемова
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Фотей Абрамов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Фотей Абрамов
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.
Сын: Леуткин Иван Фотиев
Отец ребёнка: Леуткин Фотей Абрамов
Смерть
Неизвестно