Артемов Самойла Артемова
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смерти1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Артемов Артем Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Калинин Дементий Самойлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1831 ст.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Артемова Авдотья Самойлова
Мать ребёнка: не указана