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Артемов Самойла Артемова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Артемов Артем Калинин

Мать: Артемова Агафья Григорьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Калинин Дементий Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Леуткина (Артемова) Дарья Самойлова

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Артемов Иван Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1831 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Артемова Авдотья Самойлова

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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