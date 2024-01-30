Артемова Агафья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Калинин Влас Семенов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Артемова Харитина Артемова
Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Артемова Анна Артемова
Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно