Артемова Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Агафья Григорьева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Артем Калинин

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Калинин Влас Семенов

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Артемов Филат Артемов

Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Артемова Харитина Артемова

Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Артемов Василий Артемов

Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Артемова Анна Артемова

Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Артемов Самойла Артемова

Отец ребёнка: Артемов Артем Калинин

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Калинин Филипп Семенов

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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