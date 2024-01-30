Артемов Василий Артемов
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Артемов Артем Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: Артемова Авдотья Абрамова
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Артемов Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Артемова Авдотья Абрамова
Смерть
Неизвестно