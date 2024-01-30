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Артемов Василий Артемов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Артемов Артем Калинин

Мать: Артемова Агафья Григорьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Авдотья Абрамова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Артемов Минай Васильев

Мать ребёнка: Артемова Авдотья Абрамова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Артемов Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Артемова Авдотья Абрамова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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