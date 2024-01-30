Артемова Авдотья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемова Авдотья Абрамова

Артемова Авдотья Абрамова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Василий Артемов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Артемов Минай Васильев

Отец ребёнка: Артемов Василий Артемов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Артемов Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Артемов Василий Артемов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.