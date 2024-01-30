Артемова Авдотья Абрамова
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Артемов Василий Артемов
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Артемов Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Артемов Василий Артемов
Смерть
Неизвестно