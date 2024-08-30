Леуткин Гаврил Абрамов
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Леуткин Абрам Иванов
Мать: Леуткина Евгения Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леуткина Евгения Иванова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Леуткина Евгения Гаврилова
Мать ребёнка: Леуткина Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно