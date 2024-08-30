Леуткин Гаврил Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леуткин Гаврил Абрамов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Леуткин Абрам Иванов

Мать: Леуткина Евгения Киреева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леуткина Евгения Иванова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Леуткина Евгения Гаврилова

Мать ребёнка: Леуткина Евгения Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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