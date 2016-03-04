Кузнецов Владимир Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1941
Дата смерти04.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941
Рождение ребёнка
03.02.1968
Дочь: Трушина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
13.10.1975
Дочь: Новикова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2016