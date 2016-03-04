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Кузнецов Владимир Кондратьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.02.1941

Дата смерти

04.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941

Отец: Кузнецов Кондратий Семенович

Мать: Кузнецова Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1968

Дочь: Трушина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
13.10.1975

Дочь: Новикова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Федоровна

Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Тамара Федоровна

Смерть
04.03.2016
Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
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