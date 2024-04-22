Кузнецов Кондратий Семенович
Место рождения
Дата рождения08.03.1905
Дата смерти11.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1905
Отец: Кузнецов Семён
Мать: Аверкина Анастасия
Рождение ребёнка
09.02.1941
Сын: Кузнецов Владимир Кондратьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Сергеевна
Смерть
11.01.1942
Калининград, город Калининград, Калининградская область