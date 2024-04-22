Кузнецов Кондратий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Кондратий Семенович

Место рождения

Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.03.1905

Дата смерти

11.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1905

Отец: Кузнецов Семён

Мать: Аверкина Анастасия

Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1941

Сын: Кузнецов Владимир Кондратьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Сергеевна

Смерть
11.01.1942
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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