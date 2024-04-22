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Кузнецова Тамара Федоровна

Место рождения

Кривель, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1945

Отец: Васин Федор Иванович

Мать: Васина Елизавета

Кривель, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.02.1968

Дочь: Трушина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.10.1975

Дочь: Новикова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Кондратьевич

Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир Кондратьевич

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