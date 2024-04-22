Кузнецова Тамара Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1945
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1945
Отец: Васин Федор Иванович
Мать: Васина Елизавета
Рождение ребёнка
03.02.1968
Дочь: Трушина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.10.1975
Дочь: Новикова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Кондратьевич
Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно