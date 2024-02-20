Зимин Пантелей Андреевич
Место рожденияна Хуторе Гришин Алексеевского района, Сталинградской области
Дата рождения27.07.1908
Дата смерти28.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: (Зимина) Людмила Пантелеевна
Мать ребёнка: Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
27.02.1944
Мать ребёнка: Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична
Смерть
28.09.1990
Похороны
Неизвестно