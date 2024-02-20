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Зимин Пантелей Андреевич

Место рождения

на Хуторе Гришин Алексеевского района, Сталинградской области

Дата рождения

27.07.1908

Дата смерти

28.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: (Зимина) Людмила Пантелеевна

Мать ребёнка: Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
27.02.1944

Сын: Зимин Юрий Пантелеевич

Мать ребёнка: Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична

Смерть
28.09.1990
Похороны
Неизвестно

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