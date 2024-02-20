Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична

Место рождения

в селе Хоб - васильевка, Верейского района, Воронежской области

Дата рождения

20.03.1917

Дата смерти

27.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Пантелей Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: (Зимина) Людмила Пантелеевна

Отец ребёнка: Зимин Пантелей Андреевич

Рождение ребёнка
27.02.1944

Сын: Зимин Юрий Пантелеевич

Отец ребёнка: Зимин Пантелей Андреевич

Смерть
27.04.1988
Похороны
Неизвестно

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