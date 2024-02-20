Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична
Место рожденияв селе Хоб - васильевка, Верейского района, Воронежской области
Дата рождения20.03.1917
Дата смерти27.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: (Зимина) Людмила Пантелеевна
Отец ребёнка: Зимин Пантелей Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1944
Отец ребёнка: Зимин Пантелей Андреевич
Смерть
27.04.1988
Похороны
Неизвестно