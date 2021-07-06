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Зимин Юрий Пантелеевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

27.02.1944

Дата смерти

06.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1944

Отец: Зимин Пантелей Андреевич

Мать: Зимина (Виданова) Анастасия Кузьминична

Бракосочетание
17.04.1968

Жена: Зимина (Денисенко) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1969

Дочь: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Зимина (Денисенко) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
25.02.1988

Сын: Зимин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Зимина (Денисенко) Людмила Михайловна

Смерть
06.07.2021
Похороны
Неизвестно

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