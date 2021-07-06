Зимин Юрий Пантелеевич
Место рожденияМосква
Дата рождения27.02.1944
Дата смерти06.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1944
Бракосочетание
17.04.1968
Рождение ребёнка
03.01.1969
Дочь: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Зимина (Денисенко) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1988
Мать ребёнка: Зимина (Денисенко) Людмила Михайловна
Смерть
06.07.2021
Похороны
Неизвестно