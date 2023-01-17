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Пантелей Иванович

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иванов Иван Филатович

Мать: Иванова Марфа Ивановна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Матвей Пателеевич

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Осип Пантелеевич

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Улита Пантелеевна

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Павловна

Смерть
1832
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