Пантелей Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Иванов Иван Филатович
Мать: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Матвей Пателеевич
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Осип Пантелеевич
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Улита Пантелеевна
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Павловна
Смерть
1832