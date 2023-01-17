Матвей Пателеевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Пантелей Иванович
Мать: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1827
Сын: Артем Матвеевич
Мать ребёнка: Агафья Аветьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лаврентий Матвеевич
Мать ребёнка: Агафья Аветьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Аветьевна
Смерть
Неизвестно