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Матвей Пателеевич

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пантелей Иванович

Мать: Параскева Павловна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1827

Сын: Артем Матвеевич

Мать ребёнка: Агафья Аветьевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лаврентий Матвеевич

Мать ребёнка: Агафья Аветьевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Аветьевна

Смерть
Неизвестно
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