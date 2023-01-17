деревня Хорошовка, деревня Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд (на 1910) — Familio

Хорошовка

Костюковичская волость, Климовичский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Костюковичская волость
22Дер. ХорошовкапроселкеручьеМоравильск. с. о. 179771Негинского пр. 14020
51Фол. Хорошовкабольш. дор. руч. без. им. дв. И. и Л. А. Валюженичам, кат. 143Лозовицк. р.-кат. 14020
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