Игнатьев Варлаам Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьев Варлаам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухинина Стефанида Варлаамовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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