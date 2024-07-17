Сухинина Стефанида Варлаамовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Стефанида Варлаамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Варлаам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1858

Дочь: Сухинина Марфа Тарасовна

Отец ребёнка: Сухинин Тарас Борисович

Рождение ребёнка
05.01.1872

Дочь: Шабыкина (Сухинина) Татьяна Тарасовна

Отец ребёнка: Сухинин Тарас Борисович

Смерть
Неизвестно

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