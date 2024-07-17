Сухинина Стефанида Варлаамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Варлаам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1858
Дочь: Сухинина Марфа Тарасовна
Отец ребёнка: Сухинин Тарас Борисович
Рождение ребёнка
05.01.1872
Дочь: Шабыкина (Сухинина) Татьяна Тарасовна
Отец ребёнка: Сухинин Тарас Борисович
Смерть
Неизвестно