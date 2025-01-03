Игнатиев Кассиан Варлаамович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатиев Кассиан Варлаамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Игнатьев Варлаам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатиева Александра Кассиановна

Мать ребёнка: Игнатиева (Владимирова) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатиева (Владимирова) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1868 ст.

Дочь: Казанцева (Игнатиева) Евгения Кассиановна

Мать ребёнка: Игнатиева (Владимирова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.

Сын: Игнатьев Иван Кассианович

Мать ребёнка: Игнатиева (Владимирова) Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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