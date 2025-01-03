Игнатиев Кассиан Варлаамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Игнатьев Варлаам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатиева Александра Кассиановна
Мать ребёнка: Игнатиева (Владимирова) Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1868 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1871 ст.
Сын: Игнатьев Иван Кассианович
Мать ребёнка: Игнатиева (Владимирова) Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно