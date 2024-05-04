Серов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Серов Алексей Васильевич
Мать: Серова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Серова (Серова) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Серова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1832 или 1833
Сын: Серов Александр Федорович
Мать ребёнка: Серова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Серов Евстигней Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно