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Серов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Серов Алексей Васильевич

Мать: Серова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Серова (Серова) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Серова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1832 или 1833

Сын: Серов Александр Федорович

Мать ребёнка: Серова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Серов Евстигней Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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