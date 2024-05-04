Серова Ирина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти28.01.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Серова (Серова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1832 или 1833
Сын: Серов Александр Федорович
Отец ребёнка: Серов Федор Алексеевич
Смерть
28.01.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область