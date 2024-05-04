Серова Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Ирина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

28.01.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Серова (Серова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1832 или 1833

Сын: Серов Александр Федорович

Отец ребёнка: Серов Федор Алексеевич

Смерть
28.01.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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