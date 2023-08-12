Серов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Серов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Серова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Серов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Серова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Серов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Серова Матрона

Смерть
Неизвестно

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