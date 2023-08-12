Серов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Серова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Серова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Серова Матрона
Смерть
Неизвестно