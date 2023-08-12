Серов Евстигней Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Серов Федор Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1858
Бракосочетание
25.01.1859
Рождение ребёнка
21.10.1861
Дочь: Серова (Серова) Мария Евстигнеевна
Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна
Рождение ребёнка
27.10.1864
Дочь: Серова (Серова) Параскева Евстигнеевна
Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна
Рождение ребёнка
03.07.1866
Сын: Серов Филипп Евстигнеевич
Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна
Рождение ребёнка
27.06.1869
Дочь: Серова (Серова) Феврония Евстигнеевна
Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна
Рождение ребёнка
07.08.1871
Дочь: Серова (Серова) Васса Евстигнеевна
Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна
Смерть
Неизвестно