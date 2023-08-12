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Серов Евстигней Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Серов Федор Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Серова (Максина) Параскева Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1861

Дочь: Серова (Серова) Мария Евстигнеевна

Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1864

Дочь: Серова (Серова) Параскева Евстигнеевна

Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1866

Сын: Серов Филипп Евстигнеевич

Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1869

Дочь: Серова (Серова) Феврония Евстигнеевна

Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1871

Дочь: Серова (Серова) Васса Евстигнеевна

Мать ребёнка: Серова (Морозова) Ирина Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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