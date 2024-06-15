Посохин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.03.1882
Дата смерти27.05.1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1882
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1910
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: (Посохина) Ксения Павловна
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1912
Смерть
27.05.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: воспаление мозговой оболочки
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: (Посохина) Ксения Павловна
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна