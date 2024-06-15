Посохин Павел Михайлович 27.03.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохин Павел Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.03.1882

Дата смерти

27.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1882

Отец: Посохин Михаил Андреевич

Мать: Посохина (Цыбина) Александра Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: (Посохина) Ксения Павловна

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Большакова (Посохина) Александра Павловна

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна

Смерть
27.05.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: воспаление мозговой оболочки
Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: (Посохина) Ксения Павловна

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова-Коськова) Екатерина Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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