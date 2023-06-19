Посохина (Некрасова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Некрасова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.05.1885

Дата смерти

До 1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1885

Отец: Некрасов-Коськов Алексей Иванович

Мать: Некрасова-Коськова Екатерина Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1912

Дочь: Большакова Александра Павловна

Отец ребёнка: Посохин Павел Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Посохин Павел Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Павел Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1930