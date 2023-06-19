Посохина (Некрасова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1885
Дата смертиДо 1930
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1885
Рождение ребёнка
12.11.1912
Дочь: Большакова Александра Павловна
Отец ребёнка: Посохин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Посохин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1930