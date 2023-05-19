Большакова (Посохина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Посохин Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Андреевская Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1999