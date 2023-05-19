Большакова (Посохина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Посохина) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Посохин Павел Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Андреевская Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1999
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