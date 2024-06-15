Посохина (Цыбина) Александра Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посохин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева (Посохина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1873
Рождение ребёнка
03.06.1875
Сын: Посохин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1882
Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно