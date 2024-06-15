Посохина (Цыбина) Александра Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Цыбина) Александра Павловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева (Посохина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Посохин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
03.06.1875

Сын: Посохин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Посохин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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