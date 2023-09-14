Полковникова Пелагея Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Сын: Полковников Иван Егорович
Отец ребёнка: Полковников Георгий Михайлов
Крестные: Смоленской губернии, Сычевского уезда, Хотьковской волости, деревни Свистаевой крестьянин Андрей Павлов и Тульской губернии и уезда Анишинской(?) волости деревни Дедловой крестьянская вдова ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1896 ст.
Сын: Полковников Семен Егорович
Отец ребёнка: Полковников Георгий Михайлов
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Восприемник: сельца Рождества крестьянин Иоанн Феодотов Платонов
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Сын: Полковников Василий Егорович
Отец ребёнка: Полковников Георгий Михайлов
Крестные: крестьянка Параскева Николаева Суркова Москва Китайский сорок Церковь св. Екатерины в Воспитательном доме 4 апр 1899 Метрические книги Москва Китайский сорок Церковь св. Екатерины в Воспитат... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Полковников Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полковников Александр Егорович
Отец ребёнка: Полковников Георгий Михайлов
Смерть
Неизвестно