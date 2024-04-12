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Полковников Семен Егорович

Место рождения

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.08.1896 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1896 ст.

Отец: Полковников Георгий Михайлов

Мать: Полковникова Пелагея Георгиева

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Восприемник: сельца Рождества крестьянин Иоанн Феодотов Платонов
Бракосочетание
Около 1919

Жена: Полковникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1920

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Мать ребёнка: Полковникова Евдокия Ивановна

Смерть
1974
похоронен на кладбище села Воспушка
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