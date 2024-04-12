Полковников Семен Егорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1896 ст.
Дата смерти1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1896 ст.
Восприемник: сельца Рождества крестьянин Иоанн Феодотов Платонов
Бракосочетание
Около 1919
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полковникова Евдокия Ивановна
Смерть
1974
похоронен на кладбище села Воспушка