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Полковников Георгий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полковников Михаил Леонтьев

Мать: Полковникова Акулина Ермилова

Бракосочетание
Около 1891

Жена: Полковникова Пелагея Георгиева

Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Сын: Полковников Иван Егорович

Мать ребёнка: Полковникова Пелагея Георгиева

Москва, город федерального значения Москва
Крестные: Смоленской губернии, Сычевского уезда, Хотьковской волости, деревни Свистаевой крестьянин Андрей Павлов и Тульской губернии и уезда Анишинской(?) волости деревни Дедловой крестьянская вдова ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1896 ст.

Сын: Полковников Семен Егорович

Мать ребёнка: Полковникова Пелагея Георгиева

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Восприемник: сельца Рождества крестьянин Иоанн Феодотов Платонов
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Сын: Полковников Василий Егорович

Мать ребёнка: Полковникова Пелагея Георгиева

Москва, город федерального значения Москва
Крестные: крестьянка Параскева Николаева Суркова Москва Китайский сорок Церковь св. Екатерины в Воспитательном доме 4 апр 1899 Метрические книги Москва Китайский сорок Церковь св. Екатерины в Воспитат... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Полковникова Пелагея Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полковников Александр Егорович

Мать ребёнка: Полковникова Пелагея Георгиева

Смерть
Неизвестно
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